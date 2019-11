Da ist es also, das allererste Pärchen-Foto! Gerüchte, dass Jennifer Frankhauser (27) wieder verliebt ist, gab es schon länger. Promiflash hatte von einem Insider sogar erfahren, wer der neue Mann an der Seite der Influencerin ist: Sein Name ist Steffen und er kommt wie sie aus Ludwigshafen. Vor wenigen Tagen bestätigte Jenny dann endlich: Ja, sie schwebt wieder auf Wolke sieben. Ein verliebtes Couple-Pic gab es allerdings noch nicht – bis jetzt!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die einstige Dschungelcamp-Königin jetzt ein animiertes Bild von sich und ihrem Liebsten. Und der erste Paar-Schnappschuss könnte wohl kaum romantischer sein: Die beiden stehen Arm in Arm am Meer und sehen sich gemeinsam den Sonnenuntergang an. Zu der Aufnahme hält Jenny fest: "Danke, dass du in meinem Leben bist." Allerdings sieht man die Verliebten nur von hinten – und das hat auch einen ganz bestimmten Grund.

Der neue Partner der Ludwigshafenerin hat nämlich nichts mit der Medienbranche am Hut – und das soll auch so bleiben. "Er ist ein normaler liebevoller Mann, er hat auch nichts mit der Öffentlichkeit zu tun", erklärte Jenny im Interview mit RTL. Eine ganz ungewohnte Situation für die Reality-TV-Teilnehmerin, die aus ihrem Liebesleben bislang eher kein Geheimnis gemacht hat.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Freund Steffen

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Ex-Dschungelkönigin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Juli 2019

