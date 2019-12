Wie steht es um die Beziehung von Cara Delevingne (27) und Ashley Benson (29)? Das Model und die Schauspielerin hatten erst im Juni bestätigt, schon seit vergangenem Jahr ein Paar zu sein. Anschließend hatte es sogar Gerüchte über eine mögliche Verlobung und Hochzeit gegeben. Doch hat es sich zwischen den beiden nun ausgeliebt? Cara verkündete via Social Media die Trennung – löschte den Post kurz darauf aber wieder!

Was für eine Verwirrung! Auf ihrem Twitter-Profil veröffentlichte die Suicide Squad-Darstellerin am Montag ein anscheinend eindeutiges Statement. "Ashley und ich haben uns getrennt", war in dem Tweet zu lesen – jedoch nur kurz: Wenige Minuten später entfernte Cara den Beitrag nämlich wieder! Ob die Britin ihr Posting sofort bereute oder, wie einige Fans vermuten, sogar gehackt wurde, ist nicht klar – sowohl Cara als auch Ashley (32) äußerten sich anschließend auch nicht weiter dazu.

Für die Bewunderer des Paars dürfte eine mögliche Trennung auch ganz schön überraschend kommen: Noch vor wenigen Tagen hatte Cara einen Instagram-Beitrag des Pretty Little Liars-Stars nämlich liebevoll mit "Mein Herz" kommentiert. Was meint ihr: Sind die beiden noch zusammen? Stimmt in der Umfrage ab.

Craig Barritt / Getty Images Ashley Benson und Cara Delevingne

ActionPress / Agence / Bestimage USA Cara Delevingne und Ashley Benson im Juni 2019

KCS Presse / MEGA Cara Delevingne und Ashley Benson beim Pre-Wedding-Dinner von Zoë Kravitz

