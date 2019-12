Am 25. Dezember ist es wieder so weit! Wie in den Jahren zuvor wird Helene Fischer (35) auch am kommenden ersten Weihnachtstag mit ihrer eigenen Show festliche Stimmung in Millionen von Wohnzimmern bringen. Denn dann wird die "Herzbeben"-Interpretin erneut zahlreiche Gäste aus den Bereichen Akrobatik, Schauspiel, Comedy und Musik begrüßen und die besinnliche Zeit des Jahres zelebrieren: Und diese Promis sind dieses Mal dabei!

Wie ZDF in einer Pressemitteilung jetzt bekannt gegeben hat, können die Zuschauer sich schon jetzt auf hochkarätige Prominenz wie Andreas Gabalier (35), Howard Carpendale (73), Mark Forster (35), Michelle Hunziker (42), Bülent Ceylan (43) und Oonagh (29) freuen. Mit Nick Carter (39) ist auch in diesem Jahr wieder ein internationaler Mega-Star vertreten. Außerdem wurde schon jetzt ein besonderes Schmankerl angekündigt: Helene wird gemeinsam mit Thomas Gottschalk (69), Heinz Hoenig (68) und Mark Keller (54) auf der Bühne performen und einen Ausschnitt aus dem Musical "My Fair Lady" singen.

Die "Helene Fischer Show"-Fans können sich aber mit Sicherheit auch diesmal wieder auf einige Überraschungsgäste gefasst machen. Ob auch Robbie Williams (45) kommen wird? Der Pop-Star hat vor Kurzem sein erstes Weihnachtsalbum herausgebracht, auf dem auch Helene vertreten ist.

Getty Images Nick Carter, Sänger

Actionpress/ Coldrey, James Thomas Gottschalk und Helene Fischer bei "Mensch Gottschalk", 2017

Getty Images Robbie Williams in Berlin, Dezember 2019

