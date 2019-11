Robbie Williams (45) bringt dieses Jahr eine ganz besondere Platte auf dem Markt: Mit "The Christmas Present" kommt am 22. November das erste Weihnachsalbum des britischen Sängers auf den Markt. Auf dem neuen Longplayer sind neben Eigenkompositionen und Coverversionen auch Duette zu hören – unter anderem mit einem deutschen Superstar: Eines seiner Lieder singt Robbie zusammen mit Helene Fischer (35)!

Diese Neuigkeit verkündete der 45-Jährige diese Woche auf seinem Instagram-Account: "Ich freue mich sehr, dieses Duett mit Helene Fischer mit euch zu teilen: den Klassiker 'Santa Baby'." Dazu veröffentlichte der Dreifach-Papa auch schon ein kurzes Video, das während der Aufnahme des Songs entstanden war. Robbies Follower schwärmten unter dem Clip von der Zusammenarbeit: "Es klingt mega", meinte nur einer der zahlreichen User auf der Foto- und Videoplattform.

Ob das bedeutet, dass Robbie auch in Helenes Weihnachts-Sendung auftreten wird? Traditionell läuft am ersten Weihnachtsfeiertag "Die Helene Fischer Show". Ein gemeinsamer Auftritt mit dem Song "Santa Baby" würde perfekt in das Konzept des Formats passen.

Getty Images Helene Fischer beim Echo 2018

Getty Images Robbie Williams beim "The X Factor"-Launch im Juli 2018

Defrance Helene Fischer 2019 in Berlin

