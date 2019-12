Sie können die Finger nicht mehr voneinander lassen! Normalerweise gibt Anna Ermakova (19) sehr wenig von ihrem Privatleben preis und lebt zurückgezogen und abseits des Rampenlichts in London. Vor wenigen Tagen wurde sie allerdings zum ersten Mal turtelnd mit einem unbekannten Mann gesichtet. Obwohl sie die Beziehung zu ihrem Liebsten noch nicht öffentlich gemacht hat, scheint sie ihre Verliebtheit nicht mehr zurückhalten zu können: Auf aktuellen Bildern sind die beiden innig knutschend zu sehen!

Am Dienstagnachmittag wurde das verknallte Duo in London von Paparazzi abgelichtet. Sie liefen händchenhaltend durch die Straßen und hielten immer wieder an, um innige Küsse auszutauschen. Anna hatte ihre Haare in zwei hohen Zöpfen zusammengeknotet und war in schwarzen Boots und einer karierten Jacke unterwegs. Ihre Flamme war in Jeans und einer Puffer-Jacke ähnlich lässig gekleidet.

Auch wenn die Tochter von Boris Becker (52) ihre Liebe noch nicht medial bestätigt hat, scheint sie ihre Gefühle zu dem dunkelhaarigen Unbekannten zumindest nicht verstecken zu wollen – an den Fotografen, die das Paar den Tag über mit Kameras verfolgten, hat sie sich nämlich nicht gestört.

ActionPress Anna Ermakova, Dezember 2019

ActionPress Anna Ermakova, Dezember 2019

ActionPress Anna Ermakova, Dezember 2019

