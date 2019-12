Große Trauer um Jack Burns! Trotz seines zarten Alters konnte der Jungschauspieler auf einen beachtlichen Lebenslauf zurückblicken! Mit gerade einmal 14 Jahren war er bereits in zahlreichen Fernsehshows wie in "Plain Sight" und selbst in der erfolgreichen Sendung "Outlander" aufgetreten. Zudem machte sich der Bruder von "Outlander"-Darsteller Rory Burns in den letzten Jahren auch als Balletttänzer einen Namen. Umso größer ist der Schock, den Hollywood nun verkraften muss: Jack ist plötzlich verstorben!

Wie ein Polizist The Mirror berichtete, wurde der Teenager am 1. Dezember tot im Anwesen seiner Familie in Greenock, Inverclyde, in Schottland aufgefunden. Nähere Informationen zum unerwarteten Ableben des Jungen sind zwar nicht bekannt – allerdings gehe man nicht von verdächtigen Hintergründen aus. Nach der Todesmeldung widmete Jacks Tanzakademie dem verstorbenen Mitglied einen rührenden Post auf Facebook: "Jack war eine Inspiration für jeden von uns und hat die Herzen aller berührt, die die Ehre hatten, seit 2012 mit ihm arbeiten und tanzen zu dürfen. Wir, die Familie und Freunde von Jack, sind am Boden zerstört."

Der Tänzer ist bedauerlicherweise nicht der einzige Nachwuchskünstler, der viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde: Am 5. November war auch Broadway-Star Laurel Griggs mit nur 13 Jahren verstorben. Die Musical-Darstellerin erlag einem plötzlichen Asthmaanfall.

Greenock Telegraph/SWNS.com/ActionPress Jack Burns, Schauspieler

Instagram / laurelgriggs_ Laurel Griggs, Musical-Darstellerin

Instagram / laurelgriggs_ Laurel Griggs, Schauspielerin



