Diese Frauen-Power kann sich wirklich sehen lassen! Nicole Kidman (52), Charlize Theron (44) und Margot Robbie (29) zählen seit etlichen Jahren zur A-List der Hollywood-Schauspieler. Vor allem Letztere hat in den vergangenen Jahren eine große Hauptrolle nach der anderen abgestaubt, darunter waren Streifen wie "Once Upon a Time in Hollywood" oder "I, Tonya". Jetzt machten Nicole, Charlize und Margot gemeinsame Sache und rockten die Premiere ihres neuen Kinofilms "Bombshell"!

Am Dienstag tauchten alle drei Ladys in atemberaubenden und sehr unterschiedlichen Outfits auf dem roten Teppich in Los Angeles auf. Während Charlize auf ein kleines Schwarzes setzte, entschied sich die Ehefrau von Musiker Keith Urban (52), Nicole, für einen ziemlich coolen Anzug in Glitzer-Schwarz. Margot hingegen brachte Farbe in die Runde und glänzte in einer fliederfarbenen Abendrobe mit bauschigen Details.

Dass sich die drei Schauspiel-Kolleginnen super verstehen, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr – vor allem Nicole und Margot sind ein eingeschworenes Team. Beim "Women in Hollywood"-Event des Modemagazins Elle waren die beiden vor einigen Wochen zusammen über den roten Teppich flaniert und ließen sich mit innigen Umarmungen und Händchen haltend von den Fotografen ablichten.

Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

Getty Images Margot Robbie bei einem Screening zu "Bombshell" 2019

Getty Images Nicole Kidman, "Bombshell"-Darstellerin

