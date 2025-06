Schockiert: Das brachte Charlize Therons Töchter zum Weinen

Charlize Theron (49) hat in der Show "Late Night with Seth (51) Meyers" eine amüsante Geschichte aus ihrem Familienleben geteilt. Die Schauspielerin erklärte, dass ihre beiden Töchter, Jackson und August, schockiert waren, als sie ihre Mutter mit einer neuen Frisur sahen. Im Rahmen der Dreharbeiten zu "The Old Guard 2" ließ sich Charlize einen modernen Vokuhila schneiden – eine Entscheidung, die besonders bei ihrer jüngeren Tochter Tränen auslöste. "Sie wollen, dass ich wie eine Prinzessin aussehe", erklärte Charlize dem Gastgeber Seth Meyers.

Die radikale Veränderung, die auf Fotos des Magazins Entertainment Weekly zu sehen ist, diente jedoch nicht nur der Rolle, sondern wurde auch zu einer Lehrstunde in Sachen Individualität. Charlize berichtete, dass sie mit ihrer Tochter sprechen musste, nachdem diese ihr Missfallen geäußert hatte. "Ich habe ihr erklärt, dass wir alle so sein dürfen, wie wir wollen, und dass ich mir nun eben einen Vokuhila wünsche", schilderte die Schauspielerin. Trotzdem blieb die Skepsis ihrer Tochter bestehen, die mit einem simplen "Ich mag es trotzdem nicht" reagierte. Noch während der Sendung scherzte Charlize, dass selbst sie zunächst Zeit brauchte, um sich an die Frisur zu gewöhnen.

Im familiären Alltag der Hollywood-Darstellerin spielen solche humorvollen Situationen offenbar eine große Rolle. Charlize hat immer wieder Einblicke in ihr Leben als Mutter gegeben und dabei verraten, dass ihre Kinder sich von ihrem Star-Status wenig beeindrucken lassen. Trotz ihrer beeindruckenden Karriere und einer Oscar-Auszeichnung scheinen Jackson und August keine Scheu zu haben, ihrer Mutter zu sagen, was sie wirklich denken. Dass die Schauspielerin diese Dynamik so offen und selbstironisch teilt, zeigt, wie wichtig ihr Offenheit und Nahbarkeit im Familienleben sind.

Getty Images Charlize Theron im Juni 2025

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron und ihre beiden Töchter

Getty Images Charlize Theron, Hollywood-Schauspielerin