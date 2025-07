Nach fünf Jahren: "The Old Guard" bekommt eine Fortsetzung

Nach fünf Jahren des Wartens ist es endlich soweit: Die Fortsetzung des Netflix-Hits "The Old Guard" erscheint am 2. Juli 2025. Bereits der erste Teil, der im Sommer 2020 veröffentlicht wurde, konnte durch eine spannende Handlung, temporeiche Action und einen hochkarätigen Cast überzeugen. Charlize Theron (49) kehrt als Anführerin Andy zurück, um gemeinsam mit ihrem Team unsterblicher Kämpfer erneut gefährliche Missionen zu bestreiten. Doch dieses Mal stehen die Zeichen auf Veränderung und neue Bedrohungen werfen ihre Schatten voraus, wie der Netflix-Trailer zeigt.

Die Geschichte von "The Old Guard 2" knüpft direkt an die Geschehnisse des Vorgängers an. Andy, die seit Jahrhunderten unbesiegbar war, muss zum ersten Mal mit ihrer eigenen Verletzlichkeit rechnen. Während sie in ihrer neuen Realität ums Überleben kämpft, sieht sich das Team mit einer mysteriösen Gestalt konfrontiert, die alles über die Vergangenheit der Gruppe infrage stellt. Zudem sorgt die Rückkehr einer alten Bekannten für zusätzliche Spannungen – schwierige Entscheidungen und neue Allianzen machen die Mission zu einem Abenteuer, das die Unsterblichen über mehrere Kontinente führt.

Neben Charlize freut sich das Publikum auf die Rückkehr weiterer bekannter Gesichter: KiKi Layne als Nile, die frischeste Kämpferin im Team, sowie Marwan Kenzari und Luca Marinelli als das charismatische Paar Joe und Nicky. Auch Chiwetel Ejiofor (47) und Uma Thurman (55) werden erneut in ihren Rollen zu sehen sein. Fans können gespannt sein, wie sich die Dynamik innerhalb des Teams unter den neuen Umständen entwickeln wird. Charlize ist demnächst zudem in einer weiteren spannenden Rolle zu sehen – Anfang des Jahres drehte sie für den neuen Netflix-Thriller "Apex" in Sydney.

Getty Images Charlize Theron bei der Premiere von "The Old Guard 2" in Los Angeles

Getty Images Chiwetel Ejiofor, Marwan Kenzari, KiKi Layne, Henry Golding und Uma Thurman von "The Old Guard 2"

Getty Images Der Cast von "The Old Guard 2"