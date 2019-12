Na, das war ja mal ein Cross-over, mit dem die Zuschauer wohl nicht gerechnet haben! In der achten Folge von Bachelor in Paradise hatten die liebeshungrigen Singles die Chance, sich ein Date zu erspielen. Das Spannende an der Geschichte: Die Challenge stand unter dem Motto "Wettlauf um die Liebe" und war wie die RTL-Kultshow Ninja Warrior Germany aufgebaut – selbst die bekannten Kommentatoren Frank Buschmann (55) und Jan Köppen (36) waren als Experten am Start. Doch wie kam diese Aktion eigentlich bei den Fans an?

Ein gelungener Clou oder eine alberne Lachnummer – gefiel dem Publikum der kleine Ausflug ins andere Show-Genre? Bei der sonst so kritischen Twitter-Community kam die "Ninja Warrior"-Einlage nur teilweise gut an. Während es die einen feierten und freudig mit "Bestes Cross-over ever" kommentierten, konnten andere Nutzer nur die Köpfe schütteln: "'Bachelor in Paradise' trifft auf 'Ninja Warrior Germany'. Gruselig! Nächste Woche bei #BachelorinParadise: Jo Gerner hilft den Singles beim Intrigen spinnen, Llambi verteilt Punkte und Dieter Bohlen bewertet die Hintergrundmusik", lautete eine kritische Meinung.

Insgesamt zehn Hindernisse mussten die Kuppelshow-Paare Janina Celine Jahn (25) und Christian Rauch und Michael Bauer (28) und Natalie Stommel überwinden, um mit ihrem Herzblatt ein romantisches Date am Strand verbringen zu dürfen. Am Ende setzten sich Janina Celine und Chris durch – doch das brachte dem Duo eher wenig. Die Blondine entschied sich in der Nacht der Rosen gegen den Personal-Trainer. Die Folge: Die zwei mussten die Show verlassen.

