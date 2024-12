Das sind die Stars des "Ninja Warrior Germany"-Promispecials

Im kommenden Januar wird es wieder spannend! Für das große Ninja Warrior Germany-Promispecial treten zwölf berühmte Gesichter in drei Teams gegeneinander an, um Geld für die Stiftung "Wir helfen Kindern" im Rahmen des Spendenmarathons zu sammeln. Wie RTL jetzt bekannt gibt, werden sich folgende Promis den spannenden Parcours-Runden stellen: Das sogenannte "Team Buschi" bilden Ex-Profikickboxerin Christine Theiss (44), Reality-TV-Star Mike Heiter (32), Ex-Kunstturner Marcel Nguyen (37) und Ex-Skispringer Martin Schmitt (46).

Darüber hinaus trauen es sich auch Bachelorette-Star Filip Pavlovic (30), Ex-Kunstturner Fabian Hambüchen (37), Footballspielerin Mona Stevens und Sänger Vincent Gross (28) zu, verschiedene Hindernisse zu bewältigen, und treten als "Team Köppi" an. Auch "Team Wonti" scheut sich nicht vor der Herausforderung – weshalb Ex-Kunstturner Philipp Boy (37), TV-Star Thorsten Legat (56), Stuntfrau Marie Mouroum und Ex-Skispringer Sven Hannawald (50) alles geben werden, um das meiste Spendengeld zu erkämpfen.

Im Promispecial soll mit jedem überwundenen Hindernis eine bestimmte Summe für Kinder in Not gesammelt werden. Dafür treten die zwölf Kandidaten zunächst in zwei Runden gegeneinander an. Die Teams, die dabei das meiste Geld erkämpfen können, dürfen dann zwei Prominente auswählen, die sich einem Zweier-Kampf stellen müssen – darin geht es dann entweder darum, wer schneller ist oder es am weitesten schafft. Welches Team wird sich am 03. Januar 2025 wohl den Sieg holen?

RTL / Markus Hertrich Das "Ninja Warrior Germany – Promi-Special"-Team Köppi Filip Pavlovic, Fabian Hambüchen, Mona Steven

RTL / Markus Hertrich Das "Ninja Warrior Germany – Promi-Special"-Team Wonti Philipp Boy, Thorsten Legat, Marie Mouroum un

