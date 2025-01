So viel erspielten die Promis beim "Ninja Warrior"-Special

Das Ninja Warrior Germany-Promispecial geht zu Ende – und zwar sehr erfolgreich. Für die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern" sammelten heute die deutschen Stars einiges an Geld. Dieses Jahr wagten sich zwölf Promis für "Team Köppi", "Team Buschi" und "Team Wonti" in den Parcours. Frank Buschmanns (60) Team, bestehend aus Mike Heiter (32), Christine Theiss (44), Marcel Nguyen (37) und Martin Schmitt (46) konnte sich am Schluss den Sieg holen! Marcel Nguyen kletterte im Finale die sogenannte endlose Himmelsleiter bis ganz nach oben und gewann 15.000 Euro extra für das Team. Insgesamt sammelten alle Teilnehmer der Show ganze 103.500 Euro für den guten Zweck.

Bevor die letzte Challenge des Abends anstand, lag eigentlich "Team Wonti" vorn. Die Performance von Philipp Boy (37), Stuntfrau Marie Mouroum, Sven Hannawald (50) und Thorsten Legat (56) überzeugte bis zur letzten Runde – das Team sammelte ganze 38.500 Euro. Für "Team Köppi" sah es am schlechtesten aus. Sänger Vincent Gross (28), Kunstturner Fabian Hambüchen (37), Mona Stevens und Filip Pavlovic (30) holten sich dort nach Runde eins nur 8.000 Euro. In Runde zwei arbeiteten sie sich auf 22.000 Euro hoch.

Die Teilnehmer erkämpften sich jeden Cent – pro abgeschlossenem Parcours-Part sammelten sie in der ersten Runde jeweils 500 Euro ein, in der zweiten gab es ganze 1.000 Euro pro Part. Das ist leichter gesagt als getan: Martin Schmitt verletzte sich, als er an eine Kante knallte, und Mike Heiter scheiterte an den Mikadostäbchen. "Ach komm, das ist das Promispecial, RTL spendet trotzdem 1.000 Euro", gab Frank daraufhin preis.

RTL / Markus Hertrich Das "Ninja Warrior Germany – Promi-Special"-Team Köppi Filip Pavlovic, Fabian Hambüchen, Mona Steven

RTL / Markus Hertrich Das "Ninja Warrior Germany – Promi-Special"-Team Wonti Philipp Boy, Thorsten Legat, Marie Mouroum un

