Schlicht und zurückhaltend? Das ist mal so gar nicht Cardi Bs (27) Ding! Die Rapperin provoziert nicht nur gerne mit ihren Tracks und prägnanten Songtexten, sondern bekanntlich auch mit ihrem Kleidungsstil. Von lasziven Looks, tiefen Ausschnitten und Co. bis zu zweifarbigen Hosenanzügen hat die Frau von Musiker Offset (27) schon so ziemlich alles gerockt. Ihr jüngster Aufzug ist dann aber selbst für die 27-Jährige ein Outfit mit Überraschungseffekt: Hier könnte man Cardi doch glatt mit einem Raben verwechseln!

Dresscode: Business – obendrüber: Vogel? Genauso lässt sich tatsächlich ihre Erscheinung auf aktuellen Paparazzi-Fotos beschreiben! Auf diesen trägt Cardi eine feine schwarze Satinhose mit eleganten Pumps, dazu eine weiße Bluse sogar mit Krawatte – aber es wäre natürlich kein Ensemble der Skandalnudel, wenn nicht auch diese untypisch adrette Kombination irgendein optisches Highlight aufzuweisen hätte: Als Jacke trug die Sängerin doch glatt einen XXL-Feder-Überwurf mit megalanger Schleppe und unglaublich plüschiger Kapuze!

Was Cardis Raben-Look noch etwas skurriler macht: So erschien die US-Amerikanerin doch wirklich vor Gericht! Am 10. Dezember musste sie sich wegen einer Stripclub-Prügelei verantworten. Dabei tückisch: Kein Geringerer als ihr Anwalt trat ihr auf dem Weg ins Justizgebäude doch glatt auf den gefiederten Mantel!

DIGGZY / SplashNews.com Cardi B im Oktober 2019

Elder Ordonez / SplashNews.com Cardi B im Dezember in New York

Elder Ordonez / SplashNews.com Cardi B in New York

