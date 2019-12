Diesen Vergleich hätte sich MontanaBlack (31) wohl besser gespart! In Deutschland zählt der YouTube-Gamer zu den Topstars der Szene – auf dem Streamingportal Twitch begeistert er so viele Zuschauer, wie kein anderer deutscher User. In seinen Live-Übertragungen zockt der 31-Jährige aber nicht nur, sondern plaudert auch mit seinen mehreren Millionen Zuschauern über diverse Themen. Vor wenigen Tagen sorgte Marcel Eris, wie MontanaBlack mit bürgerlichem Namen heißt, aber mit einer geschmacklosen Aussage für einen Aufschrei im Netz – bei einem Talk über den Umgang mit Frauen vergleicht er diese doch tatsächlich mit Hunden!

In einem seiner Livestreams erklärte er: "Frauen sind wie Hunde." Er meine das aber nicht negativ und führte seine These noch weiter aus. Wenn man seinen Hund zu streng an der Leine halte, reiße er bei der ersten Gelegenheit aus und komme nie wieder zurück. "Wenn du aber einen Hund immer Leine gibst [...] und ihn mal hier und da schnüffeln lässt, und wenn er wiederkommt, du ihn dafür belohnst, [...] dann kommt er gerne wieder zu dir." Sein Netz-Kollege David Hain machte daraufhin auf Twitter die Leute auf diese diskriminierende Haltung aufmerksam – und sofort hagelte es gewaltige und berechtigte Kritik für den Webstar.

Nicht nur eine Userin des Kurznachrichtendiensts machte ihre Entrüstung deutlich: "Wer wirklich Respekt vor Frauen hat, kommt gar nicht erst auf so einen Vergleich. So einfach ist das!" Doch auch Männer sind wegen MontanaBlacks Aussage fassungslos: "Das ist auf mehreren Ebenen so frauenverachtend und sexistisch. Und damit prägt er auch noch das Weltbild von mehr als einer Million Followern."

Doch was sagt MontanaBlack selbst zu dem ganzen Trubel? "In diesem Clip gibt es nichts Negatives. Im Gegenteil, ich sage ganz klar, dass man Frauen nicht einengen oder Sachen verbieten oder unterdrücken sollte. Das Ganze ist verpackt mit Monte-Humor", rechtfertigt er sich auf Twitter. Was sagt ihr zu dem Shitstorm? Stimmt ab.

