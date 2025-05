MontanaBlack sicher: Ohne Oma und Opa wäre er längst tot

Zwei der wichtigsten Menschen in MontanaBlacks (37) Leben sind seine Oma und sein Opa. Die besondere Beziehung zu seinen Großeltern kommt nicht von irgendwoher, wie der Streamer jetzt in einem Interview mit Bild am Rande des OMR Festivals erklärt. "Wenn Oma und Opa nicht gewesen wären, wäre ich tot, im Gefängnis oder Bettler, würde hier vor der OMR nach Kleingeld fragen", ist er überzeugt. Sie seien diejenigen gewesen, die ihn nie aufgegeben haben: "Sie haben mir die Chance gegeben, als niemand mehr an mich geglaubt hat." Bis heute ist Monte regelmäßig bei seinen Großeltern zu Besuch und macht ihnen auch immer wieder besondere Geschenke.

Tatsächlich waren Oma und Opa diejenigen, die Marcel Eris, wie Monte bürgerlich heißt, bei sich aufnahmen. Nachdem seine Mutter seine Heimat Buxtehude verlassen hatte, blieb er dort zurück. Bei seinen Großeltern fand der 37-Jährige ein neues Zuhause. In seiner Jugend machte Monte es den beiden aber nicht immer leicht. Lange war er drogenabhängig und rutschte ab. Einmal habe er sogar Opas Kreditkarte geklaut, um Geld für Rauschmittel abzuheben. Das sei nicht unbemerkt geblieben. Opa sei schwer enttäuscht gewesen und setzte seinen Enkel vor die Tür. Doch Monte bekam die Kurve und ist heute einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands. Und darauf sind seine Großeltern sicher sehr stolz.

Seine Fans nimmt Monte auch immer wieder mit, wenn er bei Oma und Opa zu Besuch ist. Vor allem bei der guten Hausmannskost seiner Großmutter kann der Twitch-Star nie Nein sagen. Umgekehrt tut er sein Möglichstes, damit die beiden auch mal einen ruhigen Abend haben. Ein guter Anlass dafür ist das Weihnachtsfest. 2023 erzählte der Content Creator dem Magazin, dass er seine Familie zu den Feiertagen gerne zu sich einlade und sich um alles kümmere: "Als ich in mein Haus gezogen bin, habe ich der Familie angeboten, dass wir alle hier feiern und ich mich darum kümmere – und meine Oma einfach die Füße hochlegen und die Zeit mit der Familie wirklich genießen kann."

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack bei der Baller League 2024 in Köln

Instagram / montanablack MontanaBlack mit seinen Großeltern, 2021

