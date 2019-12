Jessica und Marc hatten bei Hochzeit auf den ersten Blick kein Happy End! Trotz anfänglicher Euphorie kristallisierte sich im Laufe ihrer Flitterwochen heraus: Sie haben zu unterschiedliche Zukunftspläne. Marc will sein Abitur nachholen und bald eine Familie gründen. Jessi träumt davon, auszuwandern und will ihr Leben vorerst ohne Kinder genießen. Wurde diese Punkte beim Matching nicht berücksichtigt? Gegenüber Promiflash sprachen die Experten aus der Sendung nun Klartext!

"Wir fragen unsere Singles natürlich sehr genau nach ihren konkreten Zukunftsplänen und lassen auch diese Erkenntnisse in unser Matching einfließen", betonte Diplom-Psychologe Markus Ernst. Er könne verstehen, dass Jessi und Marc enttäuscht seien, dass bei ihnen der Funke nicht sofort übersprang. "In so einer Situation ist es nur menschlich, die Gründe dafür zunächst extern zu suchen", erklärte er weiter. Auch Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer (38) stellte klar: "Wir wussten über ihre Wünsche Bescheid. Diese schlossen sich jedoch nicht aus, sondern hätten ganz im Gegenteil auch ergänzend und bereichernd für beide sein können."

Marc selbst scheint den professionellen Kupplern rückblickend keinen Vorwurf zu machen. "Ich kann das Matching der Experten komplett nachvollziehen. Jessica und ich haben uns in gewisser Hinsicht gut ergänzt und waren uns in vielen Punkten auch ähnlich", resümierte er im Gespräch mit Promiflash. Letztendlich seien die Aspekte, die ihnen jeweils am wichtigsten waren, für sie als Paar aber unvereinbar gewesen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

Sat.1 / Stefan Hobmaier Markus Ernst, Experte bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

SAT.1 / Stefan Hobmaier Dr. Sandra Köhldorfer, Expertin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Marc und Jessica in der fünften Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Findet ihr, dass Jessi und Marc ein gutes Match waren? Ja, auf jeden Fall! Nein, nicht wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de