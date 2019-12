Oh, là, là, so freizügig und trotzdem mit soviel Klasse – bei diesem Anblick mussten wohl auch die angehenden Nobelpreisträger erstmal tief Luft holen. Denn die zukünftige Königin von Schweden, Prinzessin Victoria (42) gab sich in Stockholm nicht nur royal und würdevoll – sondern auch überaus weiblich und sexy. Victoria ist für ihren eleganten Stil bekannt, aber bei öffentlichen Veranstaltungen oder Terminen gibt sie sich meist adrett gekleidet und eher brav, in hochgeschlossenen Kleidern und langen Mänteln. Zur Nobelpreis-Verleihung am vergangenen Dienstag in Stockholm, bei der die schwedische Königsfamilie jedes Jahr zugegen ist, zeigte sich die Kronprinzessin jetzt allerdings von einer ganz anderen, ziemlich hotten Seite: mit einem atemberaubend tiefen Ausschnitt!

Die 42-Jährige präsentierte sich in einer besonders opulenten Abendrobe der schwedisch-eritreischen Nachwuchsdesignerin Selam Fessahaye: Ein bodenlanges, mehrlagig gestepptes Kleid, aus schwarzem und weißem Stoff, gleichzeitig einhüllend und entblößend und mit Schleppe und Puffärmeln versehen. Doch der absolute Blickfang war nicht das aufwändige Designer Dress oder der royale Diamantschmuck: Die zweifache Mutter und zukünftige Königin gewährte einen sehr einladenden Blick auf ihre nackten Schultern und ihr üppiges Dekolleté.

Zu dem Anlass, bei dem unter anderem die Nobelpreise für Medizin, Physik und Literatur verliehen wurden, wollten scheinbar alle royalen Damen Schwedens etwas mehr Haut zeigen. Auch Victorias Schwester Madeleine (37) und ihre Schwägerin Sofia (35) begeisterten mit schulterfreien, eleganten Roben. Im Gegensatz zur Kronprinzessin wählten die beiden Grazien allerdings leuchtend knallige Farben, in türkis und pink.

Getty Images König Carl Gustaf, Königin Silvia, Prinz Daniel und Prinzessin Victoria

Anzeige

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden bei der Nobelpreis-Verleihung 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinzessin Madeleine bei der Nobelpreisverleihung 2019

Anzeige



