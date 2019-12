Madeleine von Schweden (37) sorgt für einen Wow-Auftritt! Am vergangenen Dienstag fand in Schweden die Verleihung des Nobelpreises statt, der jährlich für herausragende Tätigkeiten in den Bereichen Physik, Chemie, Physiologie oder Medizin, Literatur und Friedensbemühungen vergeben wird. Traditionell ist die schwedische Königsfamilie bei dem Event zugegen. Auch Madeleine war an dem Abend mit dabei – und zog mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich!

Die 37-Jährige trug für die Veranstaltung eine atemberaubende, schulterfreie Abendrobe in leuchtendem Pink. Den eleganten Look rundete sie mit großen, silbern funkelnden Ohrringen und einer Tiara mit eingefassten hellblauen Edelsteinen ab. Auch Prinzessin Sofia (35), Ehefrau von Kronprinz Carl Philip (40), war aufregend angezogen: Ihr blaues Kleid mit Puffärmeln setzte sich farblich von dem ihrer Schwägerin ab.

Während Sofia in Begleitung ihres Ehemanns zu der Preisverleihung in Stockholm kam, war Madeleine ohne ihren Mann Chris O'Neill (45) und ihre drei Kinder angereist. Die Familie war im Sommer 2018 gemeinsam nach Miami im US-Bundesstaat Florida gezogen.

