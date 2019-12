Ross Antony (45) ist noch immer so verliebt in seinen Paul (45)! Bereits seit über 18 Jahren gehen die beiden Sänger gemeinsam durchs Leben und haben mittlerweile sogar zwei Adoptivkinder. Wo auch immer die Männer zusammen auftauchen, können sie nicht die Finger voneinander lassen. Nun feierten sie ihren zweiten Hochzeitstag – und Ross kam aus dem Schwärmen über seinen Ehemann gar nicht mehr heraus!

"Du und ich für immer", schrieb Ross auf Instagram. "Vor zwei Jahren habe ich meinen Partner und besten Freund auch offiziell heiraten dürfen. Für uns waren wir schon seit 2006 verheiratet und nicht nur verpartnert, aber irgendwie war es doch ein schönes Gefühl." Vor allem freue er sich darüber, Paul seitdem überall seinen Ehemann und nicht nur Partner nennen zu können. Der Opernsänger sei wie ein Sechser im Lotto für ihn. "Du bist immer für mich da. Du bist mein Fels in der Brandung. Ein Leben ohne dich kann ich mir einfach nicht vorstellen", schwärmte der 45-Jährige.

Die gebürtigen Briten gaben sich am 12. Dezember 2017 das Jawort – zwei Monate nachdem in Deutschland die "Ehe für alle" beschlossen worden war. Deshalb galt Ross' Dank in seinem Posting nicht nur seinem Schatz, sondern auch seiner Wahlheimat: "Danke dafür an mein Deutschland und die vielen Leute, die für eine Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Liebe und Ehe gekämpft haben."

Instagram / rossantonycom Paul Reeves und Ross Antony, Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Paul Reeves und Ross Antony, 2013

Anzeige

Instagram / rossantonycom Paul Reeves und Ross Antonys Eheringe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de