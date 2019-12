Wer von den KarJenners-Nachkommen hat die Elternrolle am besten drauf? Der Kardashian-Jenner-Clan wächst stetig, denn die Kids von Momager Kris Jenner (64) gründen nach und nach ihre eigenen Familien. Während Rob (32), Kim (39), Kourtney (40), Khloe (35) und Kylie (22) bereits Nachwuchs auf die Welt gebracht haben, ist Model Kendall Jenner (24) die Einzige, die noch kinderlos ist. Aber hat Kendall als "Außenstehende" womöglich den Überblick, wer die Kindererziehung am besten drauf hat? In einer Talkshow gab sie nun preis, welches Familienmitglied sie am besten in der Elternrolle findet!

Das Victoria's Secret-Model musste als Gast in der The Late Late Show mit Sänger Harry Styles (25) ein ziemlich undankbares Spiel spielen: Entweder gab es Ekel-Speisen wie Tier-Sperma oder Fisch-Smoothies zu futtern – oder stattdessen unangenehme Fragen zu beantworten. Und so kam es, dass Kendall ein Ranking erstellen musste, welches ihrer Geschwister sich am besten um seine Kids kümmert. "Also... ich will zu Beginn sagen: Sie sind alle großartig. Sind sie wirklich", druckste Kendall herum. Doch dann musste sie Stellung beziehen: "Ich würde sagen, Rob ist die Nummer eins. Er ist so gut zu seiner Tochter... Das ist so hart! [...] Und dann wohl Khloe, Kim, Kylie, Kourtney...", zwang sich die Brünette zu einer Antwort.

An welchen Eckdaten Kendall ihre Beurteilung festmacht, blieb offen. Fakt ist aber, dass während Kim, Kourtney, Khloe und Kylie ihre Social-Media-Follower über ihren Nachwuchs stetig auf dem Laufenden halten, hat Robert sich bereits vor einigen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Weder im Netz noch in der Reality-TV-Doku Keeping up with the Kardashians kann man das Leben des 32-Jährigen und seiner Familie verfolgen.

Instagram / kendalljenner Psalm West und Kendall Jenner im November 2019

Instagram / khloekardashian Khloe und Kim Kardashian mit Kylie und Kendall Jenner und Kourtney Kardashian

Instagram / kyliejenner Robert Kardashian mit seinen Halbschwestern Kendall und Kylie

