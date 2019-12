Rihanna (31) supportet ihren Kumpel A$AP Rocky (31)! Im Juli dieses Jahres wurde der Rapper in Schweden wegen Körperverletzung verurteilt – doch nach vier Wochen Untersuchungshaft und einer stolzen Kaution wurde der Musiker aus dem Gefängnis in Stockholm entlassen. Am vergangenen Mittwoch kehrte der "Sundress"-Interpret erstmals für sein Konzert nach Skandinavien zurück – dabei wurde er von einem ganz besonderen Gast unterstützt: Popstar Rihanna feierte höchstpersönlich im Publikum!

Wie aktuelle Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, performte der Rap-Star auf einem XXL-Käfig vor Tausenden von Zuschauern. Unter ihm tanzten die männlichen Models wie Gefangene hinter den Gitterstäben. Die ausgefallene Knast-Show wollte sich auch RiRi nicht entgehen lassen und mischte sich unter die tobende Menge: Mit Sonnenbrille, wuscheligem Pferdeschwanz und auffallendem Schmuck plauderte die "Umbrella"-Interpretin mit anderen Fans vor der Bühne.

Erst vor rund einer Woche posierten die Beauty und der Künstler auf dem roten Teppich der Fashion Awards in London. Kurz nach der Veranstaltung spekulierten Nutzer via Twitter über das vertraute Verhältnis der beiden – dabei ist die Schönheit aus Barbados offenbar noch immer in einer glücklichen Beziehung mit Geschäftsmann Hassan Jameel.

Getty Images Rihanna im November 2019

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky im September 2019

Anzeige

MEGA A$AP Rocky und Rihanna im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de