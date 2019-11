A$AP Rocky (31) wurde Mitte August in Schweden wegen Körperverletzung verurteilt. Er soll dort gemeinsam mit zwei Freunden einen 19-Jährigen verprügelt haben. Der Rapper kam allerdings um eine Haftstrafe herum: Nach vier Wochen Untersuchungshaft und einer saftigen Kaution wurde er aus dem Stockholmer Gefängnis entlassen. Ein Gericht verurteile ihn im Anschluss zu einer Geldstrafe. Nun plant der Musiker, schon bald nach Schweden zurückzureisen und sein Ex-Gefängnis zu besuchen.

Im Interview mit TMZ verriet der 31-Jährige, was es mit seinem Plan auf sich hat. Für ein öffentliches Konzert müsse er eh nach Schweden reisen. Der Auftritt soll bereits am 11. Dezember in der Stockholmer Ericsson-Globe-Arena stattfinden. Zudem hoffe er sehr, dass er in dem Gefängnis, in dem er hinter Gittern saß, einen zusätzlichen Gig für seine ehemaligen Knastbrüder spielen dürfe. Allerdings sei unklar, ob die Gefängniswärter das erlauben würden.

Die Einnahmen des öffentlichen Konzerts am 11. Dezember will der Künstler an eine schwedische Organisation spenden, die sich für die Rechte von Einwanderern einsetzt. Im Gefängnis sei dem "Praise the Lord"-Interpret die Notlage der dortigen Einwanderer bewusst geworden. "Sie bekommen nicht die Unterstützung, die ich als Prominenter bekommen habe", erklärte er im Interview. Neben dem Geld wolle A$AP Rocky den Insassen auch Pullover und Jogginghosen spenden.

