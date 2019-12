Seit mittlerweile nahezu zwei Jahren wirkt Stefan Jankovic in der beliebten Scripted-Reality-Soap Krass Schule – Die jungen Lehrer mit. Als Lukas verdreht er täglich Tausenden Mädchen vor den Bildschirmen den Kopf. Und auch im echten Leben gilt der Schauspieler als wahrer Frauenschwarm – doch geht der Hottie immer noch allein durchs Leben oder hat er seine Traumfrau zwischenzeitlich gefunden? Promiflash hat bezüglich Stefans Beziehungsstatus mal nachgehakt!

Vor einigen Monaten hatte Promiflash den gut aussehenden TV-Star auf einem Event getroffen. Damals war der 22-Jährige noch zu haben gewesen. Ob dies wohl immer noch der Fall ist? "An meinem Beziehungsstatus hat sich nichts verändert", gab Stefan jetzt ganz offen auf Promiflash-Nachfrage zu. Mädels können also immer noch um das Herz des charmanten "Krass Schule"-Stars buhlen!

Doch Stefan hat genaue Vorstellungen davon, wie er seiner Herzdame am liebsten begegnen möchte. "Ich bin ein Fan davon, Leute im echten Leben kennenzulernen", gab er in dem Promiflash-Gespräch zu. Von seiner zukünftigen Freundin wünsche er sich aber, dass sie in Köln wohnt.

"Krass Schule – Die jungen Lehrer", montags bis freitags um 17:10 Uhr bei RTL2.

WENN.com Stefan Jankovic auf der Glow by dm 2019

Anzeige

Promiflash Stefan Jankovic, TV-Star

Anzeige

RTLZWEI Stefan Jankovic, "Krass Schule"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de