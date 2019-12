Schräge Kombi oder cooler Style-Mix? Kate Beckinsale sieht man ihr Alter nicht an: Mit 46 Jahren ist die Schauspielerin knackig wie eh und je! Dafür tut sie aktuell auch einiges: Die Beauty meldet sich im Netz regelmäßig aus dem Gym, wo sie an ihrem definierten Körper hart arbeitet. Klar, dass Kate mit dieser Figur wohl kleidungstechnisch alles tragen kann. Nun setzte sie aber auf ein besonders mutiges Outfit: Sie kombinierte kurzerhand Sport-Leggings und Absatzstiefel!

Dieser Look gibt Rätsel auf: Kommt Kate hier gerade vom Sport und hat anschließend nur ihr Schuhwerk für den Heimweg gewechselt? Oder ist die Zusammenstellung aus blau-weiß-gemusterter Yoga-Hose, dem lässigen Crop-Pullover und den schwarzen Stiefeln mit Mega-Absatz tatsächlich so gewollt? Paparazzi erwischten die Hollywood-Bekanntheit in dieser wilden Klamotten-Kombi plus XXL-Haardutt in Beverly Hills beim Einsteigen in ein Auto.

Zuvor hatte Kate noch ein anderes Lieblingsoutfit: In den vergangenen Wochen präsentierte sie ihren Traum-Body am liebsten im Bikini. Das schmeckte allerdings nicht allen Fans: Ein Follower unterstellte ihr auf Instagram, sich in einer Midlife-Crisis zu befinden, weil sie sich so oft leicht bekleidet zeige.

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

Anzeige

Backgrid/ ActionPress Kate Beckinsale in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de