Janni (29) und Peer Kusmagk (44) halten nichts davon, einfach mit dem Strom zu schwimmen. Die Eltern von Emil-Ocean (2) und Yoko hinterfragen sich und ihren Lebensstil immer wieder selbst, um sich stetig weiterzuentwickeln. Ihre Gedanken in Bezug auf Ernährung, Kleidung, Reisen und Co. teilen die Surferin und der Moderator regelmäßig mit ihrer Community. Im Gespräch mit Promiflash machen sich die beiden nun über ein weiteres wichtiges Thema Gedanken: Wollen sie ihre Kinder irgendwann überhaupt in die Schule schicken?

Im Interview betont Janni noch einmal, wie wichtig es für sie und ihre Familie sei, Sachen zu hinterfragen. Nur so lerne man auch etwas dazu. Peer erklärt: "Es ist nicht so, dass wir irgendwas gegen Schule haben oder das Schulsystem an sich, aber ich habe zum Beispiel lange in Frankreich gelebt und dort gibt es kein Schul-Pflicht-System." So seien Janni und er darauf gekommen, sich zu informieren, was es in anderen Ländern für Möglichkeiten gebe. Für Alternativen sind die zweifachen Eltern aktuell offen – eine Entscheidung haben sie aber noch nicht getroffen.

Nicht selten stehen nicht all ihre Follower hinter den Kusmagks. Dass Emil-Ocean schon im Alter von gerade einmal zwei Jahren spielerisch das Alphabet beigebracht bekommt, stieß vielen Social-Media-Usern negativ auf. Beirren lassen sich Janni und Peer davon aber trotzdem nicht.

cindyu.kayfotografie Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

cindyu.kayfotografie Janni und Yoko Kusmagk

cindyu.kayfotografie Emil-Ocean, Yoko, Janni und Peer Kusmagk

