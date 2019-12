Was für eine Liebes-Überraschung! Seit ihrer Trennung von Ex-Bachelor Sebastian Pannek (33) im Sommer 2018 ging Clea-Lacy Juhn (28) solo durchs Leben. Jetzt scheint die Beauty endlich ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Sie ist frisch verliebt in den Sky-Moderator Riccardo Basile! Vor zwei Monaten war eine neue Beziehung offenbar noch weit entfernt von Clea, wie sie damals im Promiflash-Interview beteuerte...

Promiflash traf die Reality-TV-Teilnehmerin Anfang Oktober beim Kiss Cup in Berlin. Angesprochen auf ihren Beziehungsstatus, stöhnte die 28-Jährige frustriert: "Bei mir ist da gar nichts, ich date niemanden, da passiert nichts." Clea fügte jedoch hinzu, bereit für einen neuen Mann zu sein: "Wenn es passt, dann passt es." Die kalte Jahreszeit wolle sie jedoch mit Schmuse-Einheiten mit ihrer Katze überstehen.

Wenige Wochen später hat sie nun plötzlich zwei Kuschelpartner! Clea und Riccardo sollen sich im November durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt haben. Schon vor einigen Tagen veröffentlichte sie einen kryptischen Post, der eine neue Liebe vermuten ließ: "Das Ende 2019 ist ziemlich unverhofft schön", meinte sie darin.

Getty Images Riccardo Basile, Moderator

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Getty Images Clea-Lacy Juhn bei der Berlin Fashion Week 2019

