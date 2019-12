Hält 2019 auch ein Happy End für Clea-Lacy Juhn (28) bereit? Es war die Überraschung des Wochenendes: Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) gaben am Sonntag bekannt, dass sie doch tatsächlich gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Während der Ex-Bachelor im siebten Himmel schwebt, ist es in Liebesdingen um seine Verflossene Clea-Lacy in den vergangenen Jahren ruhig geworden. Könnte sich das nun etwa auch geändert haben? Auf ihrem Social-Media-Kanal postete sie nun verdächtige Worte!

In ihrer Instagram-Story stellte sich Clea nun den neugierigen Fragen ihrer Fans. Einer hakte da direkt mal nach, wie die Influencerin ihr Jahr 2019 zusammenfassen würde. Neben Adjektiven wie "turbulent" und "intensiv" gab sie auch an, dass es schöne Momente, aufregende Tage, tolle Begegnungen sowie "sehr viele Veränderungen" gegeben habe. Das Interessanteste an dieser Aufzählung? Clea schrieb abschließend: "Und das Ende 2019 ist ziemlich unverhofft schön." Könnten diese Stichpunkte etwa auf eine neue Beziehung hindeuten?

In dieser Hinsicht ebenfalls auffällig: In der Antwort auf die Frage, wie die einstige Rosen-Dame Weihnachten verbringe, verriet sie, dass am 24. sowie am 25. ihre eigene Familie im Fokus stehen würde. "Den 26.12. habe ich mir noch offen gehalten", offenbarte Clea. Na, ob sie an diesem Weihnachtsfest etwa nicht nur ihre eigene Familie besuchen will?

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige

Getty Images Clea-Lacy Juhn bei der Berliner Fashion Week im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de