Es ist also wahr! Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Sebastian Pannek (33) und Angelina Heger (27) gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Kurze Zeit später meldete sich dann auch die Ex des einstigen Bachelors, Clea-Lacy Juhn (28), mit einem kryptischen Post – der Anlass zur Spekulation gab, dass auch sie wieder im siebten Himmel schwebt. Und tatsächlich: Die schöne Brünette soll tatsächlich wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben – und der ist kein Unbekannter!

Ein Insider plauderte nun gegenüber Bild aus, dass Clea in dem Sky-Moderator Riccardo Basile ihren Seelenverwandten gefunden hat. Die beiden wurden am Wochenende vertraut in einer Bar gesichtet. "Ein gemeinsamer Freund hat beide auf einer Party in Baden-Baden im November vorgestellt. Danach haben sich beide in München getroffen. Es hat sofort 'Klick' gemacht", verriet die Quelle aus dem Umfeld des Paares. Auch das Management bestätigte die Liebelei mittlerweile gegenüber der Zeitung.

Clea antwortete Anfang Dezember auf die Instagram-Fanfrage, wie sie ihr Jahr 2019 zusammenfassen würde, recht verdächtig. Sie gab an, dass es sehr viele Veränderungen gegeben habe. "Und das Ende 2019 ist ziemlich unverhofft schön", schob sie abschließend hinterher. Auch den 26. Dezember wollte Clea noch nicht verplanen – ob da vielleicht ein Treffen mit der Familie ihres Liebsten in Aussicht ist?

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Joshua Sammer/Getty Images Riccardo Basile im Dezember 2019

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, 2019

