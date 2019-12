Ups, da lief aber nicht alles nach Plan! Helene Fischers (35) Weihnachtsshow am 25. Dezember im ZDF gehört für viele Fans schon zur klassischen Feiertagstradition. In diesem Jahr bekommt die Schlager-Queen unter anderem von Stars wie Ex-Backstreet Boys-Sänger Nick Carter (39), Andreas Gabalier (35), Howard Carpendale (73), Mark Forster (35) und Thomas Gottschalk (69) Unterstützung auf der Bühne. Die Fernsehzuschauer müssen sich zwar noch ein paar Tage auf das TV-Spektakel gedulden, aufgezeichnet wurde die Show allerdings bereits vergangenen Freitag und Samstag – und dabei sollen Helene einige Patzer unterlaufen sein!

Wie Bild berichtet, gab es die allererste Panne während einer Musical-Szene mit Thomas Gottschalk. Eigentlich sollten Blumen aus einem Körbchen fallen, das Helene in der Hand hielt. Diese steckten allerdings bombenfest in dem Behältnis – sodass nichts passierte. Kurze Zeit später musste auch das Duett mit Howard Carpendale unterbrochen werden. Der Grund: Die Scheinwerfer funktionierten nicht richtig und Howard stand im Dunkeln auf der Bühne. Außerdem soll sich die 35-Jährige bei den Anmoderationen immer wieder verhaspelt haben. Ihr Gespräch mit dem Sänger Engelbert musste sie sogar nochmals ganz von vorne starten.

Einer ihrer Sprach-Stolperer führte sogar ungeplant zu einer süßen Liebeserklärung an ihren Freund Thomas Seitel: Mit Sänger Josh Groban (38) sprach Helene über ein Liebeslied – und geriet dabei immer wieder ins Straucheln. "Ausgerechnet in diesem Monat fühle ich mich so ein bisschen... naja, es ist etwas persönlicher deswegen. Es liegt an diesem Verliebtsein", war schließlich ihre Erklärung. Das Live-Publikum freute sich über Helenes Geständnis sowie ihre kleinen und größeren Patzer – und reagierte jedes Mal mit tosendem Applaus. Ob die Pannen in der TV-Variante am 25. Dezember alle gezeigt werden, bleibt abzuwarten.

Actionpress/ Coldrey, James Thomas Gottschalk und Helene Fischer bei "Mensch Gottschalk", 2017

Anzeige

Cinamon Red/WENN.com Helene Fischer im Januar 2018

Anzeige

Becher/WENN.com Helene Fischer bei "Die große Schlagerüberraschung", 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de