Am Donnerstag ist es endlich so weit – in einem großen Finale findet die erste Staffel von Queen of Drags ihren krönenden Abschluss. Die Castingshow rund um die Juroren Heidi Klum (46), Conchita Wurst (31) und Bill Kaulitz (30) ließ zehn deutschsprachige Travestiekünstler gegeneinander antreten. Mittlerweile sind nur noch drei Kandidaten übrig: Aria Addams (22), Vava Vilde (30) und Yonce Banks. Wer kann sich die Krone wohl beim letzten Showdown sichern?

Nachdem sich die drei Ladys gegen ihre sieben Konkurrentinnen durchsetzen konnten, müssen sie noch ein letztes Mal gegeneinander antreten. Unterschiedlicher könnten Finalisten kaum sein. Während Vava für ausgefallene, kreative und sehr ungewöhnliche Looks bekannt ist, überzeugt Aria mit ihrer Wandelbarkeit und Eleganz. Yonce dagegen hat sexy Tanznummern perfektioniert und setzt diese immer mit Bezug auf das jeweilige Motto um, wofür sie schon einige Male kritisiert wurde. Dazu schaffte es die Paderbornerin schon dreimal, sich den Titel "Queen of the Week" zu sichern.

Am Donnerstag um 20:15 Uhr startet bei ProSieben schließlich die große Finalfolge. Jetzt im Vorhinein seid ihr gefragt. Wer glaubt ihr, kann sich die Drag-Krone sichern? Stimmt am Ende des Artikels in unserer Umfrage ab.

ActionPress/ Tamara Bieber Aria Addams. "Queen of Drags"-Kandidatin

ActionPress/ Tamara Bieber Vava Vilde, bei der "Queen of Drags"-Premiere 2019 in Berlin

Bieber, Tamara/ActionPress Yonce Banks, "Queen of Drags"-Kandidatin

