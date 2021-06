Yonce Banks ist eine Dragqueen und stolz darauf! Nach ihrem Sieg bei Queen of Drags ist sie ab dem kommenden Donnerstag in der dritten Staffel von Die Alm zu sehen. Ihre Kollegin Katy Bähm (27) hat bei Promis unter Palmen am eigenen Leib erfahren, dass nicht alle TV-Stars so aufgeschlossen sind, wie man hoffen möchte – es kam während der Produktion zu homophoben Äußerungen. Yonce verriet nun, ob sie selbst auch Sorge hatte, wie sie in der Gruppe aufgenommen wird.

"Ich bin sehr, sehr stolz auf das, was ich mache. Aber es gibt ja auch Männer, die – ich nenne es toxisch maskulin – sind. Und ich hatte schon Angst, dass ich da auf jemanden treffe, der das vielleicht nicht so versteht", erklärte die Travestiekünstlerin im Rahmen einer Pressekonferenz gegenüber Promiflash. Im Vorfeld habe sie auch bei ein bis zwei Mitstreitern das Gefühl gehabt, dass es schwierig werden könnte. Tatsächlich sei es aber während der Dreharbeiten nie zu irgendwelchen Anfeindungen gekommen.

Insgesamt sei es bei "Die Alm" sehr harmonisch zugegangen. "Klar gab es bei uns auch Diskussionen. Aber es ist halt nicht ausgeartet. Es war alles sehr sachlich", betonte die Dragqueen aus Paderborn. Das habe unter anderem auch daran gelegen, dass sie die Herausforderungen nur als Team meistern konnten: "Man musste miteinander klarkommen."

Anzeige

Instagram / yoncebanks Yonce Banks, "Queen of Drags"-Gewinnerin

Anzeige

Instagram / yoncebanks Yonce Banks, Teilnehmerin bei "Queen of Drags"

Anzeige

Instagram / yoncebanks Yonce Banks, Dragqueen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de