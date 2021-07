Hat Yonce Banks ein Auge auf einen Die Alm-Teilnehmer geworfen? Die Dragqueen ist aktuell bei der Reality-TV-Show zu sehen. Dabei legt sie einiges an Motivation und Ehrgeiz an den Tag, um am Ende als Siegerin aus dem Format zu gehen. Doch nicht nur das Siegertreppchen hat sie dabei im Blick – sie hat auch mal unter den Promi-Kollegen geschaut, wen sie anziehend findet. Und hat es nun in der aktuellen Folge auch ausgeplaudert!

Yonce findet keinen Kandidaten attraktiv – sondern Moderator Christian Düren. "Ich finde Christian echt süß. Er ist echt hübsch", gerät die 28-Jährige ins Schwärmen. Er habe aber nicht nur ein schönes Äußeres, sondern bezaubere sie auch mit seinem Lächeln. "Lass uns Kinder kriegen und heiraten", würde sie ihm am liebsten zurufen. Ihr sei auch aufgefallen: "Christian lächelt auch mich immer an. Achtet mal darauf, wie oft er mich anschaut und anlächelt."

Doch wäre Christian überhaupt zu haben? Offiziell ist das TV-Gesicht zumindest Single. Über sein Liebesleben spricht der Moderator allerdings nicht öffentlich.

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

Instagram / yoncebanks Yonce Banks, Dragqueen

ProSieben/Benjamin Kis Christian Düren und Collien Ulmen-Fernandes, "Die Alm"-Moderatoren

