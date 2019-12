Für die Queens geht es ans Eingemachte! Die erste Show mit Travestie-Künstlerinnen im deutschen Fernsehen neigt sich dem Ende. Am heutigen Donnerstag stand das Halbfinale von Queen of Drags an und die letzten fünf Kandidatinnen wollten das Ticket für das große Finale lösen. Dabei mussten sich die Juroren um Heidi Klum (46), Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (31) von zwei Ladys verabschieden. Bambi Mercury (32) und Catherrine Leclery mussten ihre Koffer packen.

Für die Teilnehmerinnen ging es in der heutigen Challenge darum, zu zwei Songs zusammen mit einem Tänzer eine besonders gruselige Performance abzuliefern. Dabei konnten Bambi und Catherrine aber am wenigsten überzeugen. "Das hat mich selbst überrascht, aber im Gesamtbild war es heute leider so", erklärte Bill entschuldigend. Während die Berlinerin mit ihrer Freddy-Krüger-Show nicht den richtigen Ton traf, verfehlte die Kölnerin mit ihrem ersten Auftritt ein wenig das Thema Horror und Halloween.

"Queen of the Week" und damit im Finale ist Yonce Banks, punktgleich mit Vava Vilde (30), die ebenfalls in die letzte Runde einzieht. Etwas zittern musste hingegen Aria Adams, die von den Juroren zwar durch die Bank weg gelobt wurde. Doch erst die Punkte der Gastbewerterin La Toya Jackson (63) rettete die Wolfsburgerin.

© ProSieben/Boris Breuer Bambi Mercury, "Queen of Drags"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / leclery Catherrine Leclery, "Queen of Drags"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / yoncebanks Yonce Banks, "Queen of Drags"-Star

Anzeige

Instagram / vavavilde Vava Vilde, "Queen of Drags"-Star

Instagram / aria_addams Aria Addams, deutsche Dragqueen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de