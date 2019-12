Juice Wrld (21) ist die letzte Ehre erwiesen worden! Vor rund einer Woche erlitt der Rapper nach seiner Landung am Flughafen in Chicago einen Krampfanfall. Trotz sofortiger Hilfe starb er kurze Zeit später im Krankenhaus. Die genaue Todesursache ist noch immer ungeklärt. Am Freitag fand der Musiker nun den letzten Frieden: Im Kreise seiner Liebsten wurde er in Illinois beigesetzt und mit anrührenden Worten verabschiedet!

In einem offenen Sarg aufgebahrt, konnten die Familienmitglieder und Freunde von dem Rap-Star Abschied nehmen. Wie Bild berichtet, hielt seine Mutter Carmella Wallace eine emotionale Trauerrede über ihren verstorbenen Sohn. "Deine Liebe war rein und unschuldig und dein Herz war echt". Auch die Großmutter des "Wasted"-Interpreten schloss sich mit liebenden Worten an: "Meine Liebe für dich wird niemals enden!" Neben seinen drei Geschwistern Alyssa, Maya und Brian waren auch Mitarbeiter des Musiklabels bei der Zeremonie anwesend.

Seine Fans sind noch immer über den plötzlichen Tod des 21-Jährigen erschüttert. Mit Plakaten und Kerzen versammelten sich die Anhänger im Millennium Park in Chicago und trauerten um ihr Musikidol. Wie TMZ berichtete, soll Juice aus Angst vor Sicherheitsbeamten, die sein Flugzeug durchsuchen wollten, unzählige Pillen geschluckt haben. Möglicherweise haben die Medikamente den Anfall ausgelöst. An Bord seines Privatjets sollen danach vom FBI mehrere Koffer mit 32kg Marihuana sichergestellt worden sein.

Getty Images Juice Wrld im Mai 2019

Getty Images Juice Wrld im August 2018

Getty Images Fans von Juice Wrld im Millennium Park in Chicago, Dezember 2019



