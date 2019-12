Auf Instagram und Co. gibt es immer wieder Trends, denen alle folgen – darunter auch die Stars und Sternchen! So postet Erfolgsmusikerin Taylor Swift (30) beispielsweise gerne Schnappschüsse ihrer drei Katzen zum "#Caturday" – zu deutsch "Katzen-Samstag". Auch für werdende Mamis gibt es ein beliebtes Motto: Erst am vergangenen Dienstag verzauberte Influencerin Diana June ihre Follower zum "#Dickbauchdienstag" mit einem neuen Babybauchfoto. Nun wollte ein Teilnehmer der aktuellen Bachelor in Paradise-Staffel seine Fans mit einem Throwback-Foto unterhalten: Aber wer ist dieser kleine Fratz?

Bei dem kleinen Mann handelt es sich tatsächlich um Kuppelshow-Dauergast Alexander Hindersmann (31)! Die putzige Aufnahme veröffentlichte der Beau jetzt auf seinem Instagram-Kanal. "Achtung ein seltenes Foto! Hier mal ein Foto von mir, als ich noch klein war", schrieb Alex darunter und witzelte dann: "Selbst da haben meine Haare schon gemacht, was sie wollten." Er selbst fände sich auf dem Bild sogar ganz süß.

Da können Alex' Fans ihm nur zustimmen! "Zuckersüßes Baby und heute ein ganz bezaubernder Mann" und "Wie knuffig! Wirklich zum Fressen", schwärmten zwei Nutzerinnen in den Kommentaren. Hattet ihr ihn auf der Fotografie erkannt? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

TVNOW Alexander Hindersmann, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Kuppelshow-Star

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Bachelorette-Kandidat von 2018 und 2019

