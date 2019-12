Diana June kann die Geburt ihres Babys kaum noch abwarten! Im September hatte die Influencerin ihren Fans die wohl schönste Botschaft übermittelt: Nachdem sie im Dezember 2018 ihren neugeborenen Sohn verloren hatte, erwartet die Wahl-Berlinerin wieder ein Kind. Seit der Baby-Verkündung lässt die YouTuberin ihre Fans fleißig an der Schwangerschaft teilhaben – und präsentierte sich nun erneut kugelrund in einem winterlichen Look!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Bloggerin am Dienstag einen neuen Schnappschuss von sich mit Babybauch: In einem gemütlichen Outfit bestehend aus Leggings, Kuschelpulli und Strickmütze posiert die Brünette für die Kamera – und setzt ihre Murmel ganz schön in Szene! Das Foto betitelte Diana mit dem Hashtag "Dickbauch-Dienstag" und wandte sich zudem an ihren noch ungeborenen Nachwuchs: "Mit jedem Tag komme ich dir näher und näher, du bist meine größte Freude!"

Noch vor wenigen Tagen konnte die Fashion-Liebhaberin aber leider nicht so breit lächeln, wie auf dem aktuellen Schnappschuss: Am 7. Dezember stand der erste Todestag ihres Sohnes vor der Tür. "Ich kann nicht wirklich sagen, in welchem Zustand wir waren oder sind, es ist wie ein Film, surreal!", teilte Diana ihre Emotionen am Tag darauf mit ihrer Community.

