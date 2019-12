Ob Alexander Hindersmann (31) sich seine Zeit bei Bachelor in Paradise wohl so vorgestellt hat? Für den Bachelorette-Gewinner von 2018 lief seine dritte Kuppelshow eher enttäuschend – denn so wirklich funken wollte es mit keiner der Frauen. In der siebten Folge zog der Rosenboy dann selbst den Schlussstrich und verließ die Sendung freiwillig. Doch war diese Entscheidung schon von vorn herein klar – und Alex' Teilnahme eigentlich für die Katz?

Als der 31-Jährige in der zweiten Folge ins Paradies kam, waren seine Kollegen erst mal baff: Nach seinem freiwilligen Exit im zweiten Bachelorette-Anlauf hätte kaum jemand mit seiner Teilnahme gerechnet. Die Frauen waren jedoch begeistert: Julia Prokopy (24), Christina Graß (31) und Cara Suckert (26) versuchten ihr Glück bei dem Gammelbyer. Wirklich viel Leidenschaft zeigte Alex aber selbst dann nicht, als Julia zu seinem Couple wurde: Als die Blondine in Folge drei das Handtuch schmiss, weinte der Fitnesstrainer ihr keine Träne nach – und zeigte sich in den Folgen darauf eher grummelig.

Nach Filip Pavlovics (25) Ausstieg nutzte er dann zumindest seine Chance bei Jade Übach: Eher zweckmäßig reichten die beiden sich Woche für Woche ihre Rosen hin und her. In Folge sieben entschied der Lockenkopf sich dann, seine Sachen zu packen. Jade war jedoch nicht besonders enttäuscht – anders, als bei Filips Paradise-Aus, vergoss sie keine Tränen, sondern zeigte Verständnis.

Doch warum nahm Alex überhaupt an der Show teil – wenn er doch offensichtlich keiner Frau sein Herz schenken wollte? Ein großer Fan des Formats war er immerhin noch nie: "Ich treffe da nicht die Frau, mit der ich meine Ziele verwirklichen kann. Und für Fame gehe ich da nicht hin!", versicherte er noch vergangenes Jahr. Die Fans auf Twitter sind sich aber sicher: Das war nicht Alex' letzter TV-Ausflug: "Mal sehen in welchem Bachelor-Format wir Alex als nächstes sehen..."

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Ex von Nadine Klein

TVNOW Julia Prokopy, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Instagram / jadebritani Jade Übach, Reality-TV-Star

TVNOW Alexander Hindersmann bei "Bachelor in Paradise"



