Damit stehen die Dancing on Ice-Finalisten endlich fest! Insgesamt wagten sich während der aktuellen Staffel zehn Promis aufs Glatteis und arbeiteten in den vergangenen Monaten hart daran, beim großen Showdown am kommenden Freitag dabei zu sein. Nadine Angerer (41), Lina Larissa Strahl (21), Joey Heindle (26), Eric Stehfest (30) und André Hamann (32) setzten sich am Ende gegen ihre Mitstreiter durch und schafften es zumindest schon einmal ins Halbfinale – doch nur drei Teilnehmer durften sich vor wenigen Augenblicken über ein Final-Ticket freuen.

Ex-GZSZ-Darsteller Eric ist schon seit Wochen der absolute Show-Favorit – kein Wunder also, dass der Schauspieler einer der drei Finalisten ist und nächste Woche ein allerletztes Mal mit Coach Amani Fancy (22) Vollgas geben darf. Ebenfalls eine Runde weiter: Ex-DSDS-Star Joey und Freundin Ramona Elsener. Der Sänger wurde wie Eric direkt und ohne Zittern in die nächste Show ka­ta­pul­tie­rt. Nach einem spannenden Skate-Off entschied sich die Jury zum guten Schluss für Lina und machte damit das Trio perfekt.

Während die drei also allen Grund zur Freude hatten, ist für zwei Kandidaten der Traum vom Sieg geplatzt. Nadine und André zogen im Skate-Off den Kürzeren und mussten sich von den anderen verabschieden. Doch schon kommenden Freitag kommt es zum großen Wiedersehen. Denn pünktlich zum Finale werden alle zehn Promis mit ihren Coaches noch einmal das Eis unsicher machen und performen.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Amani Fancy und Eric Stehfest auf dem Eis

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis

SAT.1/Willi Weber Nadine Angerer und David Vincour

