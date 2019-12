Die Queen of Drags-Stars sind mächtig in Weihnachtsstimmung! Schon heute Abend flimmert das große Finale des Travestie-Contests über die Bildschirme. Aria Addams (22), Vava Vilde (30) und Yonce Banks kämpfen darin um den Titel, doch neben all dem Wettkampf-Druck haben sich die Entertainerinnen nun ein wenig Zeit genommen, um ihre Fans auf das Fest der Liebe einzustimmen. Zwei von ihnen posieren auf einer "dragtastischen" Weihnachtskarte!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Aria am Donnerstag ein cooles Foto mit ihrer Drag-Freundin Yonce: Während die Wolfsburgerin in einem roten Kleid im Weihnachtsmann-Stil und mit üppigen Christbaumkugeln als Ohrschmuck in die Kamera blickt, schmiss sich die Paderbornerin für das feierliche Shooting in einen weißen Jumpsuit, den sie mit einer roten Schleife auf dem Kopf schmückte. Den Post versah Aria ironisch mit "Frohe Krise!" und wies ihre Fans erneut auf den heutigen Drag-Showdown hin.

Die Follower der 22-Jährigen sind begeistert von ihrem Weihnachts-Outfit: "Was für 'ne heiße Santa Queen!", kommentierte ein Follower den Beitrag. In den Kommentaren teilte die Community zudem einige Einschätzungen für den Ausgang des Finales: "Mein Herz schlägt für die wandelbarste unter den Ladys. Es ist... Trommelwirbel... Aria!", hoffte ein Bewunderer der Dragqueen.

