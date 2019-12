Clea-Lacy Juhn (28) trauert um ihre geliebte Samtpfote! Dabei schwebt die Bachelor-Gewinnerin von 2017 eigentlich momentan auf Wolke sieben. Die Ex-Freundin des Bald-Papas Sebastian Pannek (33) hat einen neuen Partner gefunden – den Sky-Moderator Riccardo Basile. Ihren Emotionen lässt sie auf Social Media nicht erst seitdem freien Lauf. Aber am vergangenen Mittwoch fanden ihre Glücksgefühle ein schlagartiges Ende: Ihre Katze Bailey ist völlig unerwartet gestorben.

"Ihr Lieben, ich habe mich seit gestern nicht mehr bei euch gemeldet... Bailey ist gestern gestorben – urplötzlich, aus dem Nichts, an einem Hirnschlag", wandte sich die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story Mitte der Woche an ihre knapp 450.000 Follower. Weiterhin schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto von dem Haustier und ihr: "Ich muss euch nicht erzählen, wie sehr ich meinen Bailey liebe/geliebt habe..."

Ihr Kätzchen war schon 2018 ein treuer Begleiter für Clea-Lacy: "Ich bin noch alleine und das ist auf jeden Fall noch aktuell. Ich kuschel alleine, aber auch mit meiner Katze", verriet sie vier Monate nach der Schock-Trennung von ihr und dem Rosenkavalier im Promiflash-Interview. Auch wenn sie jetzt wieder einen menschlichen Kuschelpartner hat – an dem Verlust scheint sie natürlich trotzdem zu knabbern zu haben.

AEDT / WENN.com Clea-Lacy Juhn bei der HelloBody Launch Party

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Bachelor-Gewinnerin von 2017

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn im Februar 2019

