Natalie Stommel stellt sich den neugierigen Fragen ihrer Community! Nach ihrer erfolglosen Teilnahme beim Bachelor im Jahr 2013 wollte die Beauty nun endlich den Mann fürs Leben finden, doch ihre Bachelor in Paradise-Zeit entwickelte sich zum Flop. Nach dem Finale gab ihr Flirt-Partner Michael Bauer (29) ihr eiskalt den Laufpass. Ihre Fans halten Natalie trotzdem die Treue und bombardieren sie mit Fragen!

Nach der erneuten Kuppelshow-Pleite scheint Natalie nach vorn zu blicken. Auf die Frage, ob sie glücklich sei, antwortete sie in ihrer Instagram-Story: "Es gibt, glaube ich, keinen Tag, an dem man mich nicht lachen sieht. Es gibt immer Gründe, um glücklich zu sein." Deshalb seien auch ihre nächsten Ziele klar: "Leben, lieben und glücklich sein." Genauso positiv blickt die 30-Jährige in die entfernte Zukunft und hofft, in zehn Jahren einen Mann und zwei Kinder zu haben.

Anscheinend existiert kein Thema, das Natalie im Umgang mit ihren Followern zu privat ist. Zum Beispiel enthüllte sie offenherzig ihr Gewicht: Bei einer Größe von 1,70 Meter wiege sie 55 Kilo. Außerdem gab sie ihren ultimativen Tipp gegen Liebeskummer preis: "Schokolade! Wie viele Tonnen ich in meinem Leben schon gegessen habe..."

Instagram / natalie_stommel Natalie Stommel, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / natalie_stommel "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Natalie Stommel

Anzeige

Instagram / natalie_stommel Natalie Stommel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de