Ändert sich die Social-Media-Welt in Zukunft etwa? Bislang können Webstars ihre Postings noch ganz nach Lust und Laune retuschieren oder mit einem schmeichelhaften Filter versehen. In Norwegen müssen Influencer auf diese kleinen Tricksereien aber bald hinweisen. Das norwegische Parlament hat nämlich ein neues Werbegesetz beschlossen, nach dem retuschierte Fotos als solche gekennzeichnet werden müssen. Aber wie stehen eigentlich die deutschen Influencer zu Insta-Filtern, Retuschen und Co.? Im Promiflash-Video erfahrt ihr es...

