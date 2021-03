Die diesjährige Bachelor-Staffel endete ziemlich turbulent. Rosenverteiler Niko Griesert (30) schickte zuerst Michèle de Roos nach Hause, holte sie dann zurück, entschied sich im Finale doch für Konkurrentin Michelle Gwozdz aka Mimi, servierte die danach aber ab und bandelt jetzt doch wieder mit der Zweitplatzierten an. Für Siegerin Mimi müssen das Liebes-Wirrwarr und die Abfuhr nach der finalen Show hart sein. Das weiß Bachelor in Paradise-Star Natalie Stommel (32) nur zu gut. Beim Schweizer Bachelor erlebt sie 2015 Ähnliches. "Ich muss echt sagen, ich kann mich sehr gut in Mimis Situation hineinversetzen. Das ist halt überhaupt kein cooles Gefühl", verriet sie Promiflash.

