Mit diesem traurigen Einblick möchte Ivana Santacruz anderen Frauen Mut machen. Die Influencerin ereilte 2019 ein tragisches Schicksal. In der 13. Schwangerschaftswoche verlor sie im März ihr ungeborenes Baby. Die erschütternde Nachricht teilten die Sport-Liebhaberin und ihr Partner Abbas Mourad (26) anschließend auch mit ihrer Netz-Community, berichteten auch, dass die Brünette eine Ausschabung vornehmen lassen musste. Nun wendet sich die Model-Schönheit mit einer weiteren Offenbarung an ihre Supporter: Ivana musste nicht nur die eine Fehlgeburt durchstehen.

In ihrer Instagram-Story erklärt sie ihren Followern die schlimmen Momente, die sie in der Vergangenheit durchmachen musste: "Ich bin ja Ende 2018 schwanger geworden und hab das Kind dann im März verloren und hatte daraufhin dann eine Ausschabung. Ich muss euch jetzt aber sagen, das war nicht die einzige Fehlgeburt, die ich hatte, aber es war für mich die schlimmste. Insgesamt, also zwei sind ärztlich nachgewiesen. Ich vermute aber, das ist nur eine Vermutung, es waren drei." Den ersten Abgang vermutet die Tänzerin im September 2018, da bekam sie unter Fieber und Erbrechen ihre Tage. Traurige Gewissheit hatte sie im darauffolgenden Jahr: Nach der Operation im März 2019, verlor sie Ende Juli 2019 erneut einen Fötus. "Diese Fehlgeburt war aber nicht so schlimm, weil die war sehr, sehr am Anfang, so in der siebten Woche, das ist auch natürlich abgegangen", so Ivana.

Die Fehlgeburten waren für Ivana und ihren Liebsten schrecklich, dennoch hat die 23-Jährige stets versucht, nach vorne zu schauen. "Ich bin trotzdem aufgestanden, egal wie schlimm die Sache war. Ich wäre gestorben, wenn ich nur im Bett liegen geblieben wäre", verrät sie. Mit diesem Einblick will Ivana auf das Thema aufmerksam machen: "Ich möchte hiermit vielen Frauen da draußen Mut machen. In einer Schwangerschaft passieren nun mal Fehler. Eine Fehlgeburt ist etwas Normales."

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz und ihr Freund Abbas

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz, Influencerin

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz, Fitness-Bloggerin

