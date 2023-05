Ivana Santacruz ehrlich: Haushalt und Baby überfordern sie

Ivana Santacruz (27) kommt manchmal an ihre Grenzen. Die Tänzerin und ihr Partner Abbas Mourad (29) mussten wegen einiger Fehlgeburten ihrem Familienglück mit großer Geduld entgegenblicken. Doch die Tiefschläge und das lange Warten zahlten sich aus, denn im Sommer vergangenen Jahres begrüßte das Paar seinen Sohn Hady auf der Welt. Seitdem genießen sie ihre Zeit zu dritt in vollen Zügen – allerdings kann es auch mal stressig werden: Ivana fällt es nicht immer leicht, das Baby, ihre Arbeit und den Haushalt unter einen Hut zu bekommen.

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Mexikanerin ehrlich und beschönigt den Alltag mit Kind nicht. "Bin mit dem Haushalt überfordert, ganz ehrlich! Mama sein, arbeiten... Wo ist die Zeit?", schreibt sie merklich gestresst zu einem Schnappschuss von ihrer vollen Waschmaschine. Doch ganz allein ist sie damit nicht, wie sie erklärt: "An solchen Tagen bin ich so dankbar, dass unsere Familie uns mit Hady unterstützt."

Doch Ivana weiß, dass es der ganze Stress wert ist. "Ich bin so froh, dass ich damals nicht aufgegeben habe und so oft zu verschiedenen Ärzten gegangen bin, bis ich ernst genommen wurde", hatte die Beauty zu einem Video, in dem sie auf ihre Schwangerschaft zurückblickt, geschrieben. "Unser kleines Wunder ist endlich da und ich kann es […] immer noch nicht glauben."

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz und Abbas Mourad mit ihrem Baby

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz, Tänzerin und Sängerin

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz mit ihrem Sohn Hady

