Emotional: Ivana Santacruz' Sohn Hady ist schon ein Jahr alt

Ivana Santacruz (27) kann es selbst kaum fassen! Die Tänzerin und ihr Partner Abbas Mourad (29) hatten Anfang 2022 frohe Neuigkeiten zu verkünden: Nach ihrer langen Kinderwunschreise haben sie erstmals Nachwuchs erwartet. Im Juli war es dann auch endlich so weit und die Tänzerin und ihr Liebster durften ihren Sohn Hady auf der Welt begrüßen. Mittlerweile ist der Kleine schon ein Jahr alt, was Ivana selbst kaum glauben kann!

Die Sängerin wird in ihrer Instagram-Story emotional, als sie ein Foto von der Geburtstagsfeier ihres Sohnes teilt: Die Aufnahme zeigt den Jungen mit einem bunten Geburtstagshütchen auf dem Kopf, während seine Mama ihn freudestrahlend von ihrem Schoß hochhebt. "Ich kann immer noch nicht fassen, dass er ein Jahr alt geworden ist", gibt die 27-Jährige ehrlich zu – die Zeit ist für den Geschmack der Beauty offenbar ziemlich schnell verstrichen.

Im März blickte Ivana noch auf ihre Schwangerschaft mit Hady zurück. "Ich bin so froh, dass ich damals nicht aufgegeben habe und so oft zu verschiedenen Ärzten gegangen bin, bis ich ernst genommen wurde", schrieb sie zu einem Clip, der sie während eines Ultraschalls zeigt und spielte damit auf ihre vorangegangenen Fehlgeburten an. "Unser kleines Wunder ist endlich da und ich kann es nach sieben Monaten immer noch nicht glauben", schwärmte sie.

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz mit ihrem Sohn Hady

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz während ihrer Schwangerschaft im Mai 2022

