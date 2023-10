Das wünscht sich Ivana Santacruz für ihren Sohn Hady (1)

Ivana Santacruz (27) versucht ihr Bestes. Die Tänzerin hat über lange Zeit hinweg einen Kinderwunsch gehegt. Anfang 2022 konnte sie nach einigen Rückschlägen dann endlich verkünden: Sie und ihr Partner Abbas Mourad (29) erwarten ein Kind! Im Juli kam dann ihr Sohn Hady zur Welt – und ist seitdem der ganze Stolz seiner Eltern. Deshalb wünscht sich Ivana für ihren Liebling auch nur das Beste für die Zukunft und will ihn bei allem unterstützen!

In ihrer Instagram-Story beantwortet die Sängerin ihren Fans Fragen. So wollte ein User im Rahmen des Q&As wissen, was sie ihrem kleinen Jungen für die Zukunft wünschen würde. "Mentale Stabilität", verrät die Beauty und erklärt, dass sie ihren Teil dazu beitragen will: "Ich will ihm ganz viel Liebe geben, damit er diese ganz tief verankert hat in seinem tiefsten Inneren. Er soll von Grund auf geliebt werden und sich emotional gesehen fühlen." Das sehe sie als sehr wichtig für Hadys Selbstwert an. "Ansonsten wünsche ich mir, dass er sein Leben so lebt, wie er es möchte. Ich werde ihn, egal wobei, supporten und ihn fördern. Seine Talente früh erkennen und diese ebenfalls fördern", merkt sie an.

Vor wenigen Monaten hatte Hady seinen allerersten Geburtstag gefeiert, seine Mama gratulierte ihm gebührend und wurde emotional. "Ich kann immer noch nicht fassen, dass er ein Jahr alt geworden ist", hatte sie zu einem niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem Kleinen geschrieben.

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz mit ihrem Sohn Hady

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz im Februar 2022

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz im Januar 2023

