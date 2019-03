Schreckliche Nachrichten erschüttern heute Abend die Fans von Ivana Santacruz. Erst vor wenigen Wochen hatte die Influencerin ihrer Community überglücklich mitgeteilt: Sie erwartet ihr erstes Kind! Gemeinsam mit ihrem Partner Abbas Mourad (25) hatte sie ihren Bewunderern seitdem erste niedliche Einblicke in ihr Leben als Schwangere gegeben. Nun muss die schöne Tänzerin ganz stark sein: Ihr kleines Baby ist in der 13. Schwangerschaftswoche im Mutterleib gestorben.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Rheinländerin am Montagabend einen Schnappschuss, der ans Herz geht: Mit verweintem Gesicht liegt die Brünette in einem Krankenhausbett und hält die Hand ihres Freundes. Zu dem Foto schrieb Ivana emotional: "Leider hat das Herz von unserem kleinen Engel aufgehört zu schlagen... Man hätte einfach nie gedacht, dass es einen selbst trifft. Aber so ist das Leben und Gott weiß genau, was er tut. Ich vertraue auf ihn und trotz der Leere, die ich spüre, bin ich dankbar für alles." In den ergreifenden Zeilen erklärte sie weiter, wie sie habe die traurige Nachricht vergangene Woche erfahren und sei heute operiert worden.

Auch der Kindsvater postete das Bild auf seinem Social Media-Account und verfasste bewegende Worte dazu: "Unser kleiner Engel musste vorzeitig von uns gehen, bevor es überhaupt richtig im Leben war." Der Traum von gemeinsamen Kindern sei damit jedoch nicht gestorben. Abbas und Ivana wollen diese schwere Zeit gemeinsam durchstehen: "Ich liebe meine Frau und sie gibt mir Kraft durch diese Situation zu kommen!", schrieb der 25-Jährige voller Zuversicht.

Instagram / ivana.santacruz Abbas Mourad und Ivana Santacruz

Instagram / ivana.santacruz Abbas Mourad und Ivana Santacruz in Mexiko

Instagram / abbasmomo Ivana Santacruz und Abbas Mourad, deutsche Fitnessblogger



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de