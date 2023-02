"Wunder": Ivana Santacruz erinnert an ihre Schwangerschaft

Ivana Santacruz (27) kann es immer noch nicht fassen. Im Januar des vergangenen Jahres hatte sich die Tänzerin mit freudigen Nachrichten bei ihren Fans gemeldet: Sie ist schwanger. Im Juli 2022 war es dann so weit – ihr Sohn Hady erblickte das Licht der Welt. Für die Influencerin ging damit nach vier Fehlgeburten ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung. Mit einem emotionalen Video erinnert sich Ivana jetzt an ihre Schwangerschaft zurück.

"Ich bin so froh, dass ich damals nicht aufgegeben habe und so oft zu verschiedenen Ärzten gegangen bin, bis ich ernst genommen wurde", schreibt die 25-Jährige auf Instagram zu einem Clip vom Dezember 2021, der sie beim Ultraschall zeigt. "Unser kleines Wunder ist endlich da und ich kann es nach sieben Monaten immer noch nicht glauben", schwärmt die Netz-Bekanntheit weiter.

Auch wenn die Tänzerin ihr neues Leben als Mama genießt und dankbar dafür ist, kann sie sich nicht vorstellen, weiteren Nachwuchs zu bekommen. "Ich will nie wieder schwanger sein... Ich habe mir immer zwei Kinder vorgestellt, aber noch eine Schwangerschaft halte ich nicht aus", erklärte Ivana vor wenigen Monaten im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story.

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz und ihr Sohn

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz im September 2022

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz mit ihrem Sohn Hady

