Wegen ihrer Fehlgeburten: Ivana Santacruz ist in Therapie

Ivana Santacruz (27) öffnet sich. Die Tänzerin und ihr Partner Abbas Mourad (29) sind im Juli 2022 zum ersten Mal Eltern geworden. Über ihr kleines Wunder sind die beiden mehr als glücklich – doch der Weg zu ihrer eigenen Familie war kein leichter Spaziergang: Die "BumBum"-Interpretin hatte zuvor einige Fehlgeburten durchleben müssen, was Spuren hinterlassen hat. Ivana ist deshalb in Therapie.

In ihrer Instagram-Story verriet die gebürtige Mexikanerin, dass sie sich Unterstützung geholt habe. "Ich habe im Januar angefangen mit Therapie. Es ist jetzt nichts Großes mit mir oder so. Aber aufgrund der Fehlgeburten damals – ich hab halt in der Schwangerschaft gemerkt, dass es noch nicht verarbeitet worden ist", erklärte die Neu-Mama. Anscheinend liege das Problem doch tiefer, als sie angenommen habe, weshalb sie daran arbeiten möchte. "Es ist aber nichts Schlimmes", stellte sie nochmals klar.

Schließlich kann sich Ivana unter anderem wegen ihrer vier Fehlgeburten keinen weiteren Nachwuchs mehr vorstellen. Während der Schwangerschaft mit ihrem Sohn Hady habe sie nämlich in der ständigen Angst gelebt, einen weiteren Verlust erleiden zu müssen. "Zehn Monate lang musste ich mir jeden Tag selbst eine Spritze geben und viele andere Medikamente nehmen", erklärte die 27-Jährige im Netz.

Anzeige

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz und Abbas Mourad mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz im Februar 2022

Anzeige

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de